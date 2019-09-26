Shailesh Gupta elected President INS

STATE TIMES NEWSBENGALURU: Shailesh Gupta (Mid-Day) has been elected as President of The Indian Newspaper Society (INS) for year 2019-20 during its 80th Annual General Meeting held here on Wednesday. He succeeded Jayant Mammen Mathew of Malayala Manorama. L Adimoolam (Health & The Antiseptic) has been elected Deputy President while D D Purkayastha (Ananda Bazar Patrika) will work as Vice President and Naresh Mohan (Sunday Statesman) as Honorary Treasurer of the Society for year 2019-20. Mary Paul has been elected as Secretary General of the Society. Other members of the Executive Committee INS include S Balasubramaniam Adityan (Daily Thanthi), Girish Agarwal (Dainik Bhaskar Bhopal), Samahit Bal (Pragativadi), Gaurav Chopra (Filmi Duniya), Vijay Kumar Chopra (Punjab Kesari Jalandhar), Karan Rajendra Darda (Lokmat Aurangabad), Vijay Jawaharlal Darda (Lokmat Nagpur), Jagjit Singh Dardi (Charhdikala Daily), Vivek Goenka (The Indian Express Mumbai), Mahendra Mohan Gupta (Dainik Jagran), Pradeep Gupta (Dataquest), Sanjay Gupta (Dainik Jagran Varanasi), Mohit Jain (Economic Times), Sarvinder Kaur (Ajit), M V Shreyams Kumar (Mathrubhumi Arogya Masika), Dr R Lakshmipathy (Dinamalar), Vilas A Marathe (Dainik Hindusthan Amravati), Harsha Mathew (Vanitha), AnantNath (Grihshobhika Marathi), Pratap G Pawar (Sakal), Rahul Rajkhewa (The Sentinel), R M R Ramesh (Dinakaran), K Raja Prasad Reddy (Sakshi Vishakhapatnam), Atideb Sarkar (The Telegraph), Sharad Saxena (Hindustan Times Patna), Rakesh Sharma (Aaj Samaj), Praveen Someshwar (The Hindustan Times), Kiran D Thakur (Tarun Bharat, Belgaum), Biju Varghese (Mangalam Weekly), Vinay Verma (The Tribune), I Venkat (Sitara), Bahubali S Shah (Gujarat Samachar), Hormusji N Cama (Bombay Samachar Weekly), Kundan R Vyas (Vyapar, Mumbai), K N Tilak Kumar (Deccan Herald & Prajavani), Ravindra Kumar (The Statesman), Kiran B Vadodaria (Sambhaav Metro), P V Chandran (Grehalaksmi), Somesh Sharma (Rashtradoot Saptahik), Akila Urankar (Business Standard) and Jayant Mammen Mathew (Malayala Manorama).
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