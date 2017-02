Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JR. PHARMACIST (DAWASAZ) (Health & Medical Education), District Cadre ANANTNAG, Advertised vide Advt. Notification No. 06 of 2015, ITEM NO. 298 Mohd. Akbar wani

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 23159012944 1506298000021 AAMIR MAJEED BHAT ABDUL MAJEED BHAT 26-Dec-1987 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 23159012950 1506298000028 AAMIR SOHAIL MOHD MAQBOOL BHAT 15-Oct-1990 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 23159012959 1506298000038 ARIF RASHID BHAT ABDUL RASHID BHAT 11-Nov-1983 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 23159012936 1506298000011 ASHAQ HUSSAIN BHAT AB AHAD BHAT 16-Mar-1984 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 23159012979 1506298000060 FEROOZ AHMAD MIR GH RASOOL MIR 04-Jul-1988 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 23159012963 1506298000042 JAVID AHMAD BHAT AB GANI 16-Mar-1985 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 23159012941 1506298000018 MAJID HASSAN GHULAM HASSAN BHAT 11-Jan-1990 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 23159012978 1506298000058 MALIK AASIF YOUSUF MOHD YOUSUF MALIK 05-May-1986 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 23159012957 1506298000035 MALIK JAVEED AHMAD MOHAMMAD SAIDULLAH MALIK 15-Apr-1980 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 23159012967 1506298000047 MUNEEB AKBAR PARRAY MOHMMAD AKBAR PARRAY 22-Apr-1981 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 23159012962 1506298000041 MUSHTAQ AHMAD TEELI GH MOHAMMAD TEELI 19-Nov-1985 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

12 23159012958 1506298000037 MUZAMIL RASHID LONE ABDUL RASHID LONE 17-Nov-1988 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

13 23259012983 1506298000067 NAZIR AHMAD NAJAR GM NAJAR 02-Feb-1981 OSC Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

14 23159012938 1506298000014 NISAR AHMAD SHAH GH RASOOL SHAH 15-Mar-1981 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

15 23159012939 1506298000015 REYAZ AHMAD ITOO MOHD AKBER ITOO 11-Mar-1985 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

16 23159012934 1506298000008 SAREER AHMAD WAZA AB RASHID WAZA 01-Jan-1993 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

17 23159012968 1506298000048 SHABIR AHMAD KHANDAY AB AZIZ KHANDAY 22-Mar-1979 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

18 23159012933 1506298000006 SHABIR AHMAD WANI MOHAMMAD SHAFI WANI 24-Feb-1989 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

19 23159012956 1506298000034 SHAH ASMA FAROOQ FAROOQ AHMAD SHAH 27-Feb-1989 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

20 23159012932 1506298000004 SHOWKAT AHMAD BHAT GH MOHAMAD BHAT 02-Jan-1982 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of SEED EXAMINER (Agriculture Production Deptt.), Division cadre KASHMIR, Advertised vide Advt. Notification No. 01 of 2011, ITEM NO. 309

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 22448003151 244380 IRSHAD AHMAD MALIK GHULAM MOHMAD MALIK 01/Jan/1974 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JUNIOR PHYSIOTHERAPIST (Health & Medical Education), District Cadre KULGAM, Advertised vide Advt. Notification No. 06 of 2015, ITEM NO. 390

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 12254006424 1506390000002 AJIT KUMAR GIRDHARI LAL 02-Aug-1982 SC Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 23154012866 1506390000008 BAZILA SHABIR MUBASHIR AHMAD MALIK 07-Jul-1984 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 23154012869 1506390000011 JAVAID AHMAD DAR AB GANI DAR 01-Apr-1979 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 23154012863 1506390000001 JAVED AHMAD HAJAM BASHIR AHMAD HAJAM 15-Nov-1981 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 23154012870 1506390000012 MUDASIR AHMAD THOKER GH MOHI UD DIN THOKER 12-Jul-1988 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 23154012872 1506390000014 SYED RABIYA INDRABI SYED SAID UD DIN INDRABI 25-Mar-1988 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 23154012871 1506390000013 TANVEER AHMAD DAR GH MOHD DAR 02-Jan-1986 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 23154012867 1506390000009 UMAIRA MUSHTAQ WAKEEL AHMAD THOKER 06-Jan-1983 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JR. PHARMACIST (DAWASAZ) (Health & Medical Education), District Cadre PULWAMA, Advertised vide Advt. Notification No. 06 of 2015, ITEM NO. 426

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 23259013061 1506426000008 ABED AHMAD LONE MOHD MAQBOOL LONE 15-Mar-1984 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 23259013062 1506426000009 SHAHJAN AHMAD DAR MOHD YOUSUF DAR 12-May-1988 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JR. PHARMACIST (DAWASAZ) (Health & Medical Education), District Cadre SRINAGAR, Advertised vide Advt. Notification No. 06 of 2015, ITEM NO. 458

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 23259013071 1506458000045 DURFUSHAN NASIR HAKIM NASIR AHMAD 27-Jul-1991 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of SEED EXAMINER (Agriculture Production Deptt.), Division cadre KASHMIR, Advertised vide Advt. Notification No. 01 of 2013, ITEM NO. 21

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 22448003360 0993284 AABID KHALIQ TANTRY ABDUL KHALIQ TANTRY 18-Aug-1987 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 22448003352 0966419 ARSHID RAHIM NAIK AB RAHIM NAIK 01/Jan/1976 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 22448003174 0953340 AWQUIB SABHAT ALI MOHAMMAD BASU 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 22448003326 0871326 BURHAN MOHMAD PADDER GHULAM MOHMAD PADDER 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 22448003173 0953334 FIRDOSE AHMAD MALIK MUSHTAQ AHMAD MALIK 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 22448003371 1051487 IRSHAD AHMAD DAR BASHIR AHMAD DAR 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 22448003194 0331965 MUDASIR AHMAD GANIE MOHD RAMZAN GANIE 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 22448003175 0959998 MUSHTAQ AHMAD MIR GULAM UD DIN MIR 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 22448003345 0955100 MUZAFAR AHMAD BHAT ABDUL GANI BHAT 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 22448003362 0997826 NISAR AHMAD DAR GH NABI DAR 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 22448003210 0994598 RAYEES UL ISLAM MOHD SALEEM WAGAY 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

12 22448003306 0832730 REYAZ AHMAD BHAT MOHAMMAD AFZAL BHAT 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

13 22448003366 1033954 SAIMA KHURSHEED KHURSHEED AHMAD SALROO 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

14 22448003143 0822544 SAKIBA SALEEM MOHMMAD SALEEM RATHER 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

15 22448003374 1074646 SHARAFAT HUSSAIN GH MOHD 01/Jan/1976 ST Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

16 22448003363 0998497 SYED PARHAT IQBAL QADRI SYED GULAM MOHD QADRI 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

17 22448003248 0955103 ZAFAR IQBAL BUHROO GHULAM MOHIUDDIN BUHROO 04-Aug-1988 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JUNIOR STATISTICAL ASSISTANT (Planning and Development Deptt.), Division cadre KASHMIR, Advertised vide Advt. Notification No. 05 of 2015, ITEM NO. 226

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 11151000174 1505226000127 ANIL KUMAR DES RAJ 31-Mar-1987 SC Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 11151000168 1505226000012 ASHU SAGOTRA SH SHAM LAL 23-Mar-1980 SC Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 11151000171 1505226000050 BISHAN BALORIA OM PRAKASH 02-Jan-1991 SC Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 22451003517 1505226000008 INAYAT ULLAH WANI AB RAHIM WANI 03-Feb-1983 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 22451003572 1505226000164 MEHRAJ UD DIN MIR JALAL UD DIN MIR 12-Sep-1987 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 22451003523 1505226000038 MOHD SHAHID BHAT GULL MOHMAD BHAT 22-Mar-1988 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 11151000170 1505226000043 RAMAN KUMAR BHAGAT DALIP CHAND BHAGAT 02-Oct-1988 SC Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 11151000180 1505226000183 SHASHI KUMAR BAL KRISHAN 01-Jan-1993 SC Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 22451003557 1505226000129 SHOIAB AHMAD THOKER MUSHTAQ AHMAD THOKER 06-Jan-1982 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 22451003491 1505226000116 TARIQ AHMAD PARAY AB AZIZ PARAY 12-May-1987 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of ELECTRONIC DATA PROCESSING SUPERVISOR (Planning and Development Deptt.), Division cadre KASHMIR, Advertised vide Advt. Notification No. 05 of 2015, ITEM NO. 227

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 22451003692 1505227000239 AABID AHMAD WANGNOO LATE NAZIR AHMAD WANGNOO 05-Apr-1992 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 22451003679 1505227000212 AASIF YAQUB NAIKOO MUHAMMAD YAQUB NAIKOO 03-Feb-1989 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 22451003637 1505227000109 ARIF MOHD BHAT GH NABI BHAT 11-Jul-1989 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 11151000171 1505227000087 BISHAN BALORIA OM PRAKASH 02-Jan-1991 SC Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 22451003725 1505227000298 FAYAZ AHMAD MIR AB RAHIM MIR 25-Nov-1988 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 22451003608 1505227000035 FIRDOUS UL RASHID AB RASHID GANAYE 25-Sep-1986 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 22451003627 1505227000084 IMTIYAZ AHMAD WAGAY ABDUL GAFFAR WAGAY 02-Aug-1987 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 22451003643 1505227000126 IMTIYAZ AHMAD WANI GULAM MD WANI 12-Jul-1981 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 22451003710 1505227000268 IMTIYAZ ALI MIR ALI MOHD MIR 22-Oct-1988 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 22451003517 1505227000118 INAYAT ULLAH WANI AB RAHIM WANI 03-Feb-1983 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 22451003709 1505227000267 JUNAID BASHIR SHEIKH BASHIR AHMAD 04-Jul-1985 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

12 11151000190 1505227000205 MANOJ KUMAR RAM SINGH 15-Apr-1994 SC Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

13 22451003572 1505227000258 MEHRAJ UD DIN MIR JALAL UD DIN MIR 12-Sep-1987 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

14 22451003505 1505227000286 MOHAMAD SHAFI WANI GH HASSAN WANI 04-Aug-1989 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

15 22451003523 1505227000062 MOHD SHAHID BHAT GULL MOHMAD BHAT 22-Mar-1988 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

16 22451003718 1505227000285 PARVAIZ AHMAD RATHER AB RASHID RATHER 15-Apr-1991 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

17 11151000170 1505227000073 RAMAN KUMAR BHAGAT DALIP CHAND BHAGAT 02-Oct-1988 SC Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

18 22451003605 1505227000022 SARAFRAZ AHMAD RATHER MOHD AMIN RATHER 15-Mar-1987 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

19 11151000191 1505227000209 SAROTU RAM OM PARKASH 23-Jan-1991 SC Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

20 22451003696 1505227000247 SHAHBAZ AHMAD LONE GH MOHD LONE 14-Mar-1988 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

21 22451003618 1505227000065 SHOWKAT AHMAD HAJAM AB GANI HAJAM 06-Jun-1987 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

22 22451003558 1505227000214 SIRAJ UL HASSAN RESHI GH HASSAN RESHI 04-Jan-1980 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

23 22451003675 1505227000199 TAHIR AHMAD SHIEKH NAZIR AHMAD SHIEKH 03-Apr-1984 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

24 22451003491 1505227000190 TARIQ AHMAD PARAY AB AZIZ PARAY 12-May-1987 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of DEMONSTRATOR (CIVIL ENGINEERIG) (Technical Education/YSS Deptt.), Division cadre KASHMIR, Advertised vide Advt. Notification No. 05 of 2015, ITEM NO. 231

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 11156000376 1505231000328 ABDUL QADIR MR ALI RAHIM 03-Jan-1991 ST Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 22456003800 1505231000116 AEJAZ AHMAD BHAT GHULAM RASOOL BHAT 04-Apr-1986 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 22456003856 1505231000201 AMIR RASHID AB RASHID DOOM 17-Nov-1992 OSC Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 11156000369 1505231000268 DILDAR ALI KHA MOHD ABBASS 01-Jul-1985 ST Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 22456003951 1505231000355 FALUCK JEELANI ER GHULAM JEELANI 22-Aug-1991 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 22456003766 1505231000040 IRFAN YOUSUF DAR MOHAMMAD YOUSUF DAR 15-Feb-1992 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 22456003855 1505231000200 JUNAID AHMED BHAT BASHIR AHMAD BHAT 29-Mar-1995 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 22456003894 1505231000270 MAJID ALI MOHD AMIN WANI 09-Oct-1992 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 11156000370 1505231000284 MANOJ LAL DES RAJ 11-Feb-1991 SC Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 22456003879 1505231000241 MOHAMMAD RAFIQ RESHIE GHULAM RASOOL RESHIE 03-Jun-1992 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 22456003754 1505231000006 MOHD ASHRAF BHAT GH MOHD BHAT 03-Apr-1991 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

12 22456003826 1505231000154 MOHD ISSAQ IBRAHIM ALI 01-May-1990 ST Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

13 22456003899 1505231000277 MOHSIN HASSAN MR ABDUL RAHMAN 23-May-1987 ST Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

14 22456003776 1505231000080 MOMINAH AJAZ AJAZ AHMAD SHAH 25-Jul-1991 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

15 22456003886 1505231000258 NASEEM AHMAD KASANA GH HUSSAIN KASANA 01-Feb-1993 ST Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

16 22456003778 1505231000084 NASIR MOHIUDDIN TANTRAY GH MOHIUDDIN TANTRAY 12-Jul-1987 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

17 11156000359 1505231000079 RAHUL RAJ SAROOP CHAND 05-Feb-1992 SC Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

18 22456003839 1505231000177 RAIESE AHMAD MIR MOHD YOUSUF MIR 03-Feb-1994 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

19 11156000358 1505231000014 SAHIL SHOTRA DAYA RAM 20-Sep-1991 SC Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

20 22456003918 1505231000305 SHOAIB AHMAD LONE MOHAMMAD RAMZAN LONE 05-Feb-1996 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

21 22456003820 1505231000145 TAWSEEF AHMAD RATHER GHULAM AHMAD RATHER 28-Sep-1991 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

22 22456003901 1505231000279 UBAIR YOUSUF MOHD YOUSUF BHAT 12-Jul-1993 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

23 22456003828 1505231000159 UMAR FAROOQ PANDITH FAROOQ AHMAD PANDITH 10-Jan-1992 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

24 11156000361 1505231000105 VERINDER KUMAR SUBASH CHANDER 23-Mar-1994 SC Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

25 11156000367 1505231000228 VINAY KUMAR SH SURAM CHAND 14-Feb-1992 SC Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

26 22456003915 1505231000301 YOUNIS AHMAD BHAT AB HAMEED BHAT 18-Feb-1990 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of DEMONSTRATOR (ELECTRICAL ENGINEERIG) (Technical Education/YSS Deptt.), Division cadre KASHMIR, Advertised vide Advt. Notification No. 05 of 2015, ITEM NO. 233

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 22457004003 1505233000022 AASIFA SHAFI MOHAMMAD SHAFI BHAT 29-Jun-1990 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 22557004434 1505233000011 ISHFAQ NABI DAR GH NABI DAR 15-Mar-1992 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 22457004000 1505233000003 JAVEED AHMAD KHAN MOHD AYOOB KHAN 05-Dec-1988 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 22557004256 1505233000085 MANZOOR AHMAD TANTRAY GH QUADIR TANTRAY 25-Nov-1990 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 22457004036 1505233000001 MUFTI MASHOOD MUFTI NOOR UL HASSAN 09-Dec-1991 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 22557004640 1505233000073 MUZAFAR AHMAD KHANDAY GULL MOHD KHANDAY 03-Dec-1990 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 22457004069 1505233000065 RAYEES UL HASSAN GH HASSAN WANI 02-Sep-1990 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 22457003979 1505233000033 SAMEER QAYOOM ABDUL QAYOOM WANI 17-Jun-1989 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 22557004244 1505233000002 WASEEM HUSSAIN BEIGH MOHAMMAD AFZAL BEIGH 04-May-1990 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 22557004402 1505233000030 YASIR ASHRAF KHAJAWAL MOHD ASHRAF KHAJAWAL 23-Mar-1988 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JUNIOR PHYSIOTHERAPIST (Health & Medical Education), District Cadre KUPWARA, Advertised vide Advt. Notification No. 06 of 2015, ITEM NO. 411 Shafiq chak

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 23154012884 1506411000021 FAROOQ AHMAD BHAT MOHD HAMZA BHAT 04-Apr-1977 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 23154012882 1506411000016 FIRDOUS AHMAD BHAT GH QADIR BHAT 11-Sep-1981 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 23154012880 1506411000013 GURDEEP SINGH POPENDAR SINGH 10-Oct-1981 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 23154012876 1506411000001 MIR BILAL BASHIR BASHIR AHMAD MIR 03-May-1990 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 23154012881 1506411000015 MUDASIR GULZAR MOHD GULZAR MIR 29-Nov-1981 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 23154012877 1506411000003 SAHIB JI ROSHAN LAL 08-Jun-1987 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 12254006427 1506411000014 SANJEEV KUMAR BALBIR CHAND 11-Oct-1988 SC Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 23154012883 1506411000019 SHOWKET AHMAD WAR MR GH MOHI UD DIN WAR 03-Jan-1987 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 23154012879 1506411000012 WASIM AHMAD WAR AB RASHID WAR 20-Apr-1989 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JUNIOR PHYSIOTHERAPIST (Health & Medical Education), District Cadre PULWAMA, Advertised vide Advt. Notification No. 06 of 2015, ITEM NO. 424

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 23154012885 1506424000001 AJAZ AHMAD KHAN ASSADULLAH KHAN 12-Jul-1988 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 12254006424 1506424000024 AJIT KUMAR GIRDHARI LAL 02-Aug-1982 SC Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 23154012897 1506424000037 KHANDAY IMRAN GH MOHI UD DIN KHANDAY 28-Feb-1989 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 12254006432 1506424000031 POOJA RANI SOUDAGAR MAL 15-Apr-1988 SC Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 23154012887 1506424000026 PRIYANKA BHAT OMKAR NATH BHAT 09-Aug-1985 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 23154012890 1506424000029 RABIA ALTAF ALTAF HUSSAIN WANI 06-Jan-1989 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 23154012907 1506424000049 RIFAT ASHRAF ABID MUSHTAQ WANI 06-Feb-1979 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 23154012896 1506424000036 RUMISA SYED MEHRAJ UD DIN 04-Jan-1990 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 23154012900 1506424000040 SAKEENA JHAN MOHMAD ABDULLAH SHAIKH 01-Dec-1986 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 12254006427 1506424000041 SANJEEV KUMAR BALBIR CHAND 11-Oct-1988 SC Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 23154012908 1506424000051 SYED OVAS FEROZ SYED FEROZ 19-Oct-1988 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

12 23154012904 1506424000045 VIPINDER KOUR TRILOK SINGH 04-Oct-1983 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

13 23154012893 1506424000033 WASIM NAZIR NAZIR AHMAD BHAT 24-Dec-1987 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JUNIOR PHYSIOTHERAPIST (Health & Medical Education), District Cadre ANANTNAG, Advertised vide Advt. Notification No. 06 of 2015, ITEM NO. 300

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 23154012770 1506300000063 AIJAZ AHMAD RATHER GH RASOOL RATHER 05-Mar-1979 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 12254006424 1506300000032 AJIT KUMAR GIRDHARI LAL 02-Aug-1982 SC Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 23154012761 1506300000053 FAROOQ AHMAD NAJAR NISAR AHMAD NAJAR 18-Dec-1979 SC Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 23154012738 1506300000001 JUNAID HAMID ABDUL HAMID BHAT 26-Jun-1978 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 23154012776 1506300000071 KHURSHEED AHMAD PADROO GH RASOOL PADROO 10-Jan-1989 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 23154012766 1506300000058 MOHD IQBAL GANAIE AB RAHMAN GANAIE 01-Jan-1989 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 23154012773 1506300000067 MUDASEER AHMAD KUNROO AB AZIZ 23-Oct-1980 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 23154012750 1506300000040 MUSHTAQ AHMAD BHAT GH MOHD BHAT 11-Dec-1982 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 23154012748 1506300000037 NADEEM AHMAD KHANDAY MOHD YOUSUF KHANDAY 10-Jul-1988 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 23154012745 1506300000027 RAMEEZ GULL HAJI GULAM NABI HAJI 15-Oct-1989 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 23154012754 1506300000044 SAIMA JAN GULL MOHMAD BEIGH 01-Sep-1989 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

12 12254006427 1506300000047 SANJEEV KUMAR BALBIR CHAND 11-Oct-1988 SC Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

13 23154012746 1506300000028 SHUGUFTA AKHTAR BASHARAT HUSSAIN BHAT 03-Aug-1977 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

14 12254006426 1506300000036 SUNIL DOGRA GIRDHARI LAL 13-Sep-1984 SC Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

15 23154012753 1506300000043 SYED FOZIA BASHIR SYED BASHIR UL HAQ 28-Nov-1987 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

16 23154012756 1506300000046 TAHIR RASHID BAKSHI AB RASHID BAKSHI 10-Jan-1986 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JUNIOR PHYSIOTHERAPIST (Health & Medical Education), District Cadre BANDIPORA, Advertised vide Advt. Notification No. 06 of 2015, ITEM NO. 317

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 23154012783 1506317000006 BEENAZIR RAFIQ MIR GH MOHAMMAD MIR 08-Jan-1990 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 23154012778 1506317000001 FOZIA MEHRAJ NAYEEM U ZIA 22-Feb-1983 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 23154012788 1506317000014 GH JEELANI SHAH GH NABI SHAH 21-Apr-1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 23154012789 1506317000016 GULSHAN BANO MUDASIR AHMAD BHAT 04-Apr-1983 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 23154012779 1506317000002 NOOR MOHD HAJAM GH NABI HAJAM 17-Feb-1981 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 23154012782 1506317000005 SHABIR AHMAD DARZI GH HASSAN DARZI 11-May-1978 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 23154012784 1506317000007 SHAZIA AKHTER MOHAMMAD SABER SHIEKH 04-Jan-1987 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 23154012781 1506317000004 SHAZIA MAPNOO SONAULLAH MAPNOO 10-May-1987 ST Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 23154012786 1506317000009 VANDNA AIYESHA ZIA FAISAL QAZAFI 20-Apr-1984 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 23154012785 1506317000008 ZIA FAISAL QAZAFI MOHMMAD AKHBAR KHAN 28-Jul-1981 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JUNIOR PHYSIOTHERAPIST (Health & Medical Education), District Cadre BARAMULLA, Advertised vide Advt. Notification No. 06 of 2015, ITEM NO. 340

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 23154012792 1506340000011 ARSHEED AHMAD MOHD SULTAN HAJAM 04-May-1980 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 23154012813 1506340000041 ASIF MOHI UD DIN GHULAM MOHI UD DIN PARRAY 11-Apr-1984 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 23154012814 1506340000042 ASIYA ASIF MOHI UD DIN 11-Jan-1988 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 23154012808 1506340000035 FAYAZ AHMAD GANAIE ABDUL REHMAN 24-Mar-1978 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 23154012797 1506340000019 FAYAZ AHMAD NAIKOO MOHD MAQBOOL NAIKOO 02-Oct-1982 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 23154012790 1506340000001 MAJID HAMEED DEWANI HAMEDULLAH 16-Oct-1978 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 23154012809 1506340000036 MANZOOR AHMAD GANIE MOHD AKBAR GANIE 03-Mar-1978 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 23154012793 1506340000013 MOHD IQBAL MIR MOHD MAQBOOL MIR 04-Apr-1979 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 12254006431 1506340000015 PRIYA CHANDEL VIJAY KUMAR CHANDEL 27-Dec-1989 SC Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 23154012805 1506340000030 RIYAZ U RAHMAN MOHD RAMZAN LONE 06-Jun-1978 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 12254006427 1506340000026 SANJEEV KUMAR BALBIR CHAND 11-Oct-1988 SC Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

12 23154012794 1506340000016 SHAGOOFA MUSHTAQ MUSHTAQ HUSSAIN SHAH 05-Jun-1988 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

13 23154012796 1506340000018 SHAHID MOHD DAR MUZAFFAR HUSSAIN DAR 01-Aug-1982 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

14 23154012810 1506340000037 SHAHID MOHD KOCHEY GHULAM MOHD KOCHEY 04-Nov-1978 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

15 23154007010 1506340000025 SHAHMEEZ IMTIYAZ QURESHI IMTIYAZ AHMAD QURESHI 10-Feb-1987 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

16 12254006426 1506340000014 SUNIL DOGRA GIRDHARI LAL 13-Sep-1984 SC Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

17 23154012795 1506340000017 TANJEET KOUR BALI BALBIR SINGH BALI 19-Sep-1977 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

18 23154012815 1506340000043 TARIQ AHMAD DAR GHULAM MOHAMMAD DAR 04-Mar-1979 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JUNIOR PHYSIOTHERAPIST (Health & Medical Education), District Cadre BUDGAM, Advertised vide Advt. Notification No. 06 of 2015, ITEM NO. 357

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 23154012833 1506357000034 AALIYA FAROOZ AHMAD SHAH 15-Jul-1989 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 23154012840 1506357000044 ADIL BIN NAZIR NAZIR AHMAD WANI 09-Aug-1988 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 23154012839 1506357000043 AZMATH ALI BHAT MOHD AKBAR BHAT 06-Mar-1987 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 23154012836 1506357000038 BASHIR AHMAD BHAT AB SALAM BHAT 15-Jul-1991 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 23154012829 1506357000030 MAIRAJ MUZAFFAR MAKHDOOMI MUZAFFAR AHMAD MAKHDOOMI 15-May-1985 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 23154012846 1506357000053 MIR SUMMAYAH FAYAZ AHMAD MIR 25-Mar-1988 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 23154012827 1506357000027 MOHSIN ALI DAR ALI MOHD DAR 15-Apr-1985 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 23154012820 1506357000002 MUJTABA SYEED SAIDULLAH NASIROO 08-Jun-1988 ST Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 23154012847 1506357000054 MUSHTAQ AHMAD GANAI MOHAMMAD ISMAIL GANAI 04-Jun-1980 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 23154012844 1506357000051 MUZAFFAR AHMAD KHAN MOHD RAMZAN KHAN 25-Oct-1987 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 23154012835 1506357000036 PARVINDER SINGH S JATINDER SINGH 06-Jun-1984 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

12 12254006432 1506357000028 POOJA RANI SOUDAGAR MAL 15-Apr-1988 SC Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

13 23154012834 1506357000035 RIFAT BASHIR BASHIR AHMAD GANIE 11-Jan-1990 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

14 23154012819 1506357000001 RUMYSA AB REHMAN RATHER 03-May-1988 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

15 23154012821 1506357000003 S HARMEET SINGH BALI SARAB SINGH BALI 27-Jun-1986 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

16 12254006427 1506357000040 SANJEEV KUMAR BALBIR CHAND 11-Oct-1988 SC Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

17 23154012825 1506357000024 SHEIKH ANAYATHULLAH SHEIKH JALLAL UD DIN 03-May-1981 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

18 23154012823 1506357000011 SHOWKAT AHMAD DAR MOHD SUBHAN DAR 03-Jan-1983 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

19 23154012828 1506357000029 SIBGAT ULLAH WANI MOHD YOUSUF WANI 18-Sep-1991 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

20 23154012832 1506357000033 SOMEERA SHABAN MOHD SHABAN GANIE 11-Jun-1990 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

21 23154012837 1506357000039 SUHAIL AHMAD GANAIE ABDUL REHMAN GANAIE 10-Jun-1990 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

22 23154012838 1506357000041 SUMEERA JAN AB KHALIQ NAJAR 03-May-1989 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

23 23154012845 1506357000052 SYED EAZAZ NASIR GAZI SYED ABDUL HAMEED 21-Mar-1977 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

24 23154012824 1506357000022 SYED FAIZAN MASOOD SYED MASOOD AHMED BUKHARI 29-Mar-1990 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

25 23154012831 1506357000032 SYED SHOWKAT HUSSAIN SYED GH RASOOL 25-Dec-1975 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

26 23154012841 1506357000045 WASEEM ALI ALI MOHD MALIK 05-Apr-1987 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

27 23154012830 1506357000031 ZAHIDAH YOUSUF MOHD YOUSUF BHAT 14-Dec-1989 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JUNIOR PHYSIOTHERAPIST (Health & Medical Education), District Cadre GANDERBAL, Advertised vide Advt. Notification No. 06 of 2015, ITEM NO. 374

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 23154012856 1506374000005 AJAZ RASOOL MAGRAY GULAM RASOOL MAGRAY 16-Feb-1987 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 23154012855 1506374000004 ISHAQ ABDULLA MOHD ABDULLA BHAT 19-Dec-1979 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 23154012861 1506374000013 MANZOOR AHMAD MAGRAY MOHAMMAD SUBHAN MAGRAY 28-Apr-1978 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 23154012857 1506374000007 NAHILAH ABDUL WAHID HAKEEM 02-Oct-1988 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 12254006427 1506374000006 SANJEEV KUMAR BALBIR CHAND 11-Oct-1988 SC Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 23154012860 1506374000011 SHAHNAZA HAMID ABDUL HAMID SHEIKH 22-Jun-1979 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 23154012854 1506374000003 ZAHID ALI ALI MOHD DAR 02-Oct-1983 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JUNIOR PHYSIOTHERAPIST (Health & Medical Education), District Cadre SHOPIAN, Advertised vide Advt. Notification No. 06 of 2015, ITEM NO. 440

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 23154012913 1506440000015 AASIF MAQBOOL LONE MOHD MAQBOOL LONE 30-Oct-1988 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 12254006424 1506440000012 AJIT KUMAR GIRDHARI LAL 02-Aug-1982 SC Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 23154012911 1506440000002 ARSHID HUSSAIN DAR ABDUL RASHID DAR 01-Sep-1986 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 23154012927 1506440000032 MAHABOBA JOHN MR AB RASHID LONE 01-Aug-1987 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 23154012926 1506440000031 MALIK ARSHID ABDULLAH MOHD ABDULLAH MALIK 22-Aug-1988 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 23154012910 1506440000001 MUKHTAR AHMAD MALIK BASHIR AHMAD MALIK 20-May-1982 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 23154012912 1506440000011 MUZAFAR MASOOD SHAH MASOOD AHMAD SHAH 07-May-1987 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 23154012916 1506440000019 NAZIR AHMAD BHAT GULAM MOHAMMAD BHAT 03-Mar-1983 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 23154012887 1506440000014 PRIYANKA BHAT OMKAR NATH BHAT 09-Aug-1985 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 12254006427 1506440000022 SANJEEV KUMAR BALBIR CHAND 11-Oct-1988 SC Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 23154012925 1506440000029 SHARAQ HUSSAIN BHAT GH MOHD BHAT 13-Apr-1985 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

12 23154012924 1506440000028 SUHAIL QUADIR AB QADIR RATHER 23-Jun-1990 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

13 23154012918 1506440000021 UMBREENA RAFIQUEE RAFIQ AHMAD DALAL 11-Apr-1986 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of DEMONSTRATOR (MECHANICAL ENGINEERIG) (Technical Education/YSS Deptt.), Division cadre KASHMIR, Advertised vide Advt. Notification No. 05 of 2015, ITEM NO. 232 M.S. Malik

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 22558005006 1505232000039 MIR AJAZ NAZKI MIR GH MOHD NAZKI 04-Apr-1976 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 11458002697 1505232000003 MIR IRFAN QUADRI MOHI UD DIN MIR 02-Feb-1988 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 22558005013 1505232000052 OWAIS AHMAD MOHAMMAD YAQOOB BAIG 15-Apr-1989 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 22558005005 1505232000035 SHAHNAWAZ MOHD GH MOHD DAR 15-Jul-1989 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 22558005011 1505232000050 TAWHEED JAHNGEER AB RAZAK WAGAY 09-Jan-1989 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of SR HORTICULTURE TECH (Agriculture Production Deptt.), Division cadre KASHMIR, Advertised vide Advt. Notification No. 01 of 2011, ITEM NO. 311

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 22448003130 226682 AABID HUSSAIN LONE AB RASHID LONE 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 22448003129 226667 GAZALA HASSAN KHAN GULAM HASSAN KHAN 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 22448003126 226622 IRAM SABA GH MOHI UDDIN BHAT 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 22448003254 393653 MUMTAZ AHAMD GANIE ABDUL REHMAN GANIE 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of COMPUTER OPERATOR (Technical Education Deptt.), Division cadre KASHMIR, Advertised vide Advt. Notification No. 01 of 2011, ITEM NO. 296

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 22560005033 0213833 AIJAZ AHMAD ANCHARI GH NABI ANCHARI 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 22560005045 0223997 MUBARAK AHMAD WANI BASHIR AHMAD WANI 08-Aug-1988 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 22560005079 0676805 MUZAFAR AHMAD NAIKOO ABDUL SAMAD NAIKOO 01/Jan/1974 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 22560005058 0245213 NIGHAT JALALI PERVEZ AHMED 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 22560005075 0342434 SAIMA SHAFI MOHAMMAD SHAFI WANI 01/Jan/1974 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 22560005084 0683384 SHAHNAZ QADIR GULAM QADIR 01/Jan/1974 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 22560005184 0974392 TAZAYEEN NAZIR NAZIR AHMAD NAIK 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of FIELD ASSISTANT (Agriculture Production Deptt.), Division cadre KASHMIR, Advertised vide Advt. Notification No. 01 of 2011, ITEM NO. 308

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 22448003104 042056 AABID KHALIQ AB KHALIQ TANTRY 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 11148000005 103578 BANDANA MAZAL PREM NATH MAZAL 01/Jan/1974 SC Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 22448003350 965448 FAROOZ HASSAN GH HASSAN DAR 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 22448003123 221807 HUMAIRA ASHRAF MOHD ASHRAF DAR 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 22448003110 211654 KHURSHEED AHMAD MAGREY ABDUL AHAD MAGREY 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 22448003276 686863 MUBASHIR MAQBOOL MOHD MAQBOOL 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 22448003125 224121 MUSHTAQ AHAMDMIR GULAM UD DIN MIR 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 22448003119 219173 RAYEES UL ISLAM MOHD SALEEM SHEER GOJREE 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 22448003106 048342 SAIMA AKHTER GULAM AHMED MENGNOO 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 22448003143 239386 SAKIBA SALEEM MOHMMAD SALEEM RATHER 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 22448003137 235897 SYED FARHAT IQBAL QADRI SYED GULAM MOHD QADRI 01/Jan/1974 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

12 22448003100 040212 ZAFAR IQBAL BUHROO GULAM MOHUDDIN BUHROO 04-Aug-1988 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of SERICULTURE ASSISTANT (Agriculture Production Deptt.), Division cadre KASHMIR, Advertised vide Advt. Notification No. 03 of 2012, ITEM NO. 156

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 22448003160 0254203 ABID HUSSAIN SHAH GH HASSAN SHAH 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 22448003157 0251267 ADIL ABDULLAH WANI MOHD ABDULLAH WANI 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 22448003205 0345405 ALTAF HUSSAIN DAR AB REHMAN DAR 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 22448003174 0281407 AWQUIB SABHAT ALI MOHAMMAD BASU 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 11148000005 0802353 BANDANA MAZAL PREM NATH MAZAL 01/Jan/1975 SC Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 22448003239 0382430 DR AABID KHALIQ TANTRY AB KHALIQ TANTRY 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 22448003172 0281195 FIRDOOSA AKHTER MOHD AMIN GANAIE 01/Jan/1975 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 22448003173 0281405 FIRDOSE AHMAD MALIK MUSHTAQ AHMAD MALIK 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 22448003243 383640 HILAL AHMAD SHAH AB RASHID SHAH 01/Jan/1975 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 22448003151 0304258 IRSHAD AHMAD MALIK GHULAM MOHMAD MALIK 01/Jan/1975 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 22448003295 0784769 MASARAT BASHIR BASHIR AHMAD DAR 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

12 22448003208 0346550 MASROOR AHMAD MIR MOHD YOUSUF MIR 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

13 22448003296 0791681 MOHMAD IQBAL HAJAM GHULAM MOHMAD HAJAM 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

14 22448003221 0356258 MUSHTAQ AHMAD BHAT ALI MOHD BHAT 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

15 22448003175 0282320 MUSHTAQ AHMAD MIR GULAM UD DIN MIR 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

16 22448003188 0312225 MUZAFAR AHMAD BHAT AB GANI BHAT 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

17 22448003235 0374571 MUZAFFAR HUSSAIN RATHER MUHAMMAD HUSSAIN RATHER 01/Jan/1975 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

18 22448003182 0293598 NASEER ALI ALI MOHD MALLA 01/Jan/1975 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

19 22448003210 0346555 RAYEES UL ISLAM MOHD SALEEM WAGAY 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

20 22448003261 0485675 RIYAZ AHMAD BHAT MOHMMAD SULTAN BHAT 01/Jan/1975 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

21 22448003198 0337750 SAJAD AHMAD GH MOHD MIR 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

22 22448003143 0379496 SAKIBA SALEEM MOHMMAD SALEEM RATHER 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

23 22448003242 0383246 SAMEE U LLAH SHEIKH MOHD SHABAN SHEIKH 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

24 22448003256 0395753 SHAZIA MUKHTAR MUKHTAR AHMAD 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

25 22448003137 0337643 SYED FARHAT IQBAL QADRI SYED GULAM MOHD QADRI 01/Jan/1975 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

26 22448003248 0389909 ZAFAR IQBAL BUHROO GHULAM MOHIUDDIN BUHROO 04-Aug-1988 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JUNIOR ENGINEER ELECTRICAL (Power Development Deptt.), STATE cadre, Advertised vide Advt. Notification No. 05 of 2015, ITEM NO. 182

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

45 22557004327 1505182001892 AABID HUSSAIN SHEIKH AB QUYOOM SHEIKH 25-Apr-1991 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

46 22457004017 1505182000273 AADIL MEHRAJ WANI MEHRAJ U DIN WANI 10-Jan-1990 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

47 22557004101 1505182000667 AAFAQ AHMAD GH MOHD TALI 03-Jan-1992 OSC Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

48 22557004543 1505182002763 AAQIB AHMAD QURESHI AIJAZ AHMAD QURESHI 22-Aug-1990 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

49 11157000500 1505182000003 AARIF HUSSAIN NAJAR GHULAM HASSAN NAJAR 09-Mar-1993 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

50 22557004188 1505182001312 ABDUL ROUF AIYAZ AHMAD GILKAR 27-Aug-1987 OSC Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

51 22457004046 1505182000402 ABID HUSSAIN GANIE MOHD YAQOOB GANIE 15-Nov-1990 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

52 22557004245 1505182001637 ABIDA PARVEEN AB GAFAR HAJAM 02-Nov-1988 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

53 22557004213 1505182001430 AIJAZ AHMAD HAJAM GULL MOHD HAJAM 02-Sep-1991 OSC Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

54 22557004554 1505182002791 AKHTER HUSSAIN SHAH ARSHID HUSSAIN SHAH 14-Nov-1988 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

55 22557004917 1505182004090 ANHA FAROOQ FAROOQ AHMAD SHAH 09-Jul-1989 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

56 22557004290 1505182001791 ARIF HUSSAIN BHAT MUHAMMAD ISMAIL BHAT 30-Sep-1989 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

57 22557004132 1505182000930 AYAZ AHMAD MALIK GH AHMAD MALIK 11-Apr-1992 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

58 22557004300 1505182001820 GAZANFER REHMAN MIR 17-Mar-1991 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

59 22557004648 1505182003153 INSHA ISHTEYAQ MOHAMMAD ISHTEYAQ 07-Jul-1989 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

60 22557004341 1505182001936 IRSHAD AHMAD MIR ABDUL MAJID MIR 11-Jun-1991 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

61 22557004138 1505182000983 ISHTIYAQ AHMAD DAR BASHIR AHMAD DAR 16-May-1992 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

62 22557004192 1505182001353 ISMA ZARGER GULAM MOHD ZARGER 10-Jan-1988 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

63 22557004130 1505182000920 JAFER HAMEED AB HAMEED ITOO 05-Aug-1993 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

64 22557004145 1505182001044 JAVEED AHMAD BHAT GHULAM NABI BHAT 04-Jun-1990 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

65 22557004719 1505182003377 JOHN MUHAMMAD DAR AB QUYOOM DAR 08-Jul-1990 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

66 22557004745 1505182003465 KAISAR JAN MR MOHD SHAFI TOTA 24-Apr-1993 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

67 22457003969 1505182000060 KHALID BASHIR TANTARY BASHIR AHMAD TANTARY 08-Nov-1989 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

68 11157000646 1505182000377 KUNZES DOLKAR PHUNCHOK NURBU 09-May-1990 ST Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

69 22557004109 1505182000702 MIR AAMIR RASOOL GH RASOOL MIR 08-Jul-1989 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

70 11157000937 1505182001243 MIR MUNEER HUSSAIN MIR NAZIR HUSSAIN 09-Feb-1986 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

71 22557004299 1505182001819 MIR NUSRAT NEELOFAR MIR GH MOHAMMAD 04-Jan-1991 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

72 22557004170 1505182001212 MISBAH MAJID MIR ABDUL MAJID MIR 06-Feb-1990 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

73 22557004662 1505182003203 MOHAMMAD AURIF NAJAR GH NABI NAJAR 25-Feb-1991 OSC Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

74 22557004125 1505182000878 MOHAMMAD ASJAD HUSSAIN M ABDUL KABIR 11-Jun-1992 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

75 22557004136 1505182000960 MOHD AMIN WANI AB AHAD WANI 03-Oct-1988 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

76 22457003963 1505182000022 MOHD IRFAN GANAIE MOHD SULTAN GANAIE 03-Oct-1989 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

77 22457004077 1505182000565 MOMIN SHAFI MOHD SHAFI MIR 11-Dec-1990 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

78 22557004380 1505182002121 MUDASIR ALI ALI MOHAMMAD WANI 14-Dec-1988 OSC Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

79 22457003987 1505182000119 MUNEEB UL BASHIR BASHIR AHMED BHAT 11-Oct-1990 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

80 11157000822 1505182000998 MUNEEBA SALAM AB SALAM RATHER 05-Mar-1993 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

81 22557004539 1505182002739 NAVEED BASHIR DAR BASHIR AHMAD DAR 01-Jul-1991 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

82 22557004090 1505182000641 NAWAZ ALI GHULAM MEHDI 02-Jan-1992 ST Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

83 22557004412 1505182002224 NISSAR AHMAD GANIE AB KHALIQ GANIE 11-Sep-1991 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

84 22557004571 1505182002869 OWAIS MUSHTAQ RATHER MUSHTAQ AHMAD RATHER 15-Apr-1990 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

85 22557004652 1505182003176 PARVAIZ AHMAD AHANGAR AB RASHID AHANGAR 03-Apr-1990 OSC Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

86 22457004001 1505182000213 RAMEEZ AHMAD BHAT BASHIR AHMAD BHAT 15-Feb-1992 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

87 22457004069 1505182000526 RAYEES UL HASSAN GH HASSAN WANI 02-Sep-1990 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

88 22457003992 1505182000172 RAZIA ZAHOOR ZAHOOR AHMAD SIRWAL 07-Jan-1993 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

89 22557004224 1505182001478 SAIRA MANZOOR MANZOOR AHMAD 09-Jul-1990 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

90 22557004139 1505182000984 SAKIYA JAN MUHAMMAD YOUSUF MIR 17-Feb-1992 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

91 22557004108 1505182000698 SARTAJ AHMAD BHAT GH MOHAMAD BHAT 10-Dec-1992 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

92 22557004092 1505182000648 SHAHID HUSSAIN MANZOOR HUSSAIN BHAT 14-Aug-1990 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

93 22557004826 1505182003817 SHOWKAT HUSSAIN ABDUL AHAD MIR 17-Jan-1988 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

94 11157000729 1505182000681 STANZIN ZANGMO TONYOT DORJAY 03-Jul-1992 ST Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

95 22557004411 1505182002221 SYED MOHMMAD AAZAM UL ISLAM SYED MOHI UD DIN 04-May-1993 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

96 22557004208 1505182001409 SYED SAJAD AHMAD SYED MOHMAD IQBAL 03-Jan-1992 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

97 22557004349 1505182001969 TAWSEEF FAROOQ FAROOQ AHMAD BHAT 24-Mar-1993 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

98 11257001255 1505182001796 TSERING NURBOO TSERING RABGAIS 28-Feb-1989 ST Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

99 22557004840 1505182003854 UMAR YOUSUF MOHMAD YOUSUF BHAT 25-Jun-1988 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

100 22457003962 1505182000016 WASEEM YATOO GHULAM MOHAMMAD YATOO 12-Nov-1988 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

101 22557004402 1505182002187 YASIR ASHRAF KHAJAWAL MOHD ASHRAF KHAJAWAL 23-Mar-1988 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

102 22557004653 1505182003178 YASIR SHAMEEM ABDUL SAMAD SHIEK 10-Aug-1989 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of DEMONSTRATOR OM & COMPUTER APPLICATION ENGINEERING (Technical Education Deptt.), STATE cadre, Advertised vide Advt. Notification No. 01 of 2013, ITEM NO. 11

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

6 22560005216 1050170 IRFAN AHMAD SOFI GULAM MOHAMMAD SOFI 01/Jan/1976 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 22560005220 0951824 JAVEED AHMAD PIR SHAMAS UD DIN PIR 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 22560005079 1050887 MUZAFAR AHMAD NAIKOO ABDUL SAMAD NAIKOO 01/Jan/1976 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 22560005137 0843584 SHABNUM MOHI UD DIN GHULAM MOHI UD DIN 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 22560005184 0876640 TAZAYEEN NAZIR NAZIR AHMAD NAIK 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JR. PHARMACIST (DAWASAZ) (Health & Medical Education), District Cadre BANDIPORA, Advertised vide Advt. Notification No. 06 of 2015, ITEM NO. 319 Rukhsana

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 23259012991 1506319000024 AJAIZ JALAL JALAL UD DIN BHAT 03-Jan-1986 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 23259013017 1506319000058 AJAZ AHMAD DAR ABDUL MAJID DAR 28-Feb-1983 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 23259013005 1506319000044 FAHMEEDA AKHTER AB KHALIQ RATHER 11-Mar-1976 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 23259013016 1506319000057 FAROOQ AHMAD MIR GH NABI MIR 07-May-1990 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 23259013010 1506319000050 FAYAZ AHMAD HURA GH AHMED HURA 07-May-1979 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 23259013009 1506319000049 GH HUSSAIN KAWA MOHD QASIM KAWA 15-Mar-1976 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 23259013006 1506319000045 GOWHAR SAYEED MOHD SAYEED WAR 24-Dec-1995 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 23259012997 1506319000032 ISHTIYAQ AHMAD WANI MOHMAD YOUSUF WANI 15-Jul-1993 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 23259012999 1506319000035 JAVEED AHMAD CHOPAN KHAZIR MOHMAD CHOPAN 11-Apr-1982 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 23259012992 1506319000025 JAVID AHMAD BEIG MOHD YOUSUF BEIG 21-Nov-1987 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 23259012996 1506319000031 MAHRAJ UD DIN SHAH AB RAHMAN SHAH 20-Mar-1979 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

12 23259012994 1506319000028 MOHAMAD YASEEN HAJAM BASHIR AHMAD HAJAM 15-Nov-1989 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

13 23259012995 1506319000029 NISSAR AHMAD SHAIKH AB AZIZ SHAIKH 16-Oct-1985 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

14 23259013000 1506319000038 SAJAD RASHEED AB RASHEED CHOPAN 10-Oct-1988 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

15 23259013013 1506319000054 WAKAR AHMAD SOFI LATE MOHD SULTAN SOFI 16-Dec-1976 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of JR. PHARMACIST (DAWASAZ) (Health & Medical Education), District Cadre BARAMULLA, Advertised vide Advt. Notification No. 06 of 2015, ITEM NO. 342

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 23259013024 1506342000015 AB RASHID KHANDAY MOHD RAMZAN KHANDAY 03-Oct-1979 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 23259013038 1506342000034 FAROOQ AHMAD SHEIKH MOHD RAMZAN SHEIKH 02-Aug-1981 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 23259013036 1506342000031 MAHRAJ MUSHTAQ MUSHTAQ AHMAD LONE 15-Sep-1991 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 23259013025 1506342000017 MEHRAJ UD DIN GANIE BASHIR AHMAD GANIE 10-Oct-1988 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 23259013046 1506342000042 MEHRAJ UDDIN BHAT AB HAMID BHAT 10-May-1988 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 23259013028 1506342000020 MOHD ASHRAF MIR MOHD MUZAFFAR MIR 21-Dec-1989 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 23259013037 1506342000033 MOHD IRFAN DAR GH RASOOL DAR 16-Apr-1983 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 23259013034 1506342000029 PEER FAROOQ AHMAD PEER AB HAMID 15-Mar-1978 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 23259013023 1506342000014 PEER UMER SHARIF PEER SHARIF UD DIN 22-Feb-1993 OM Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 23259013044 1506342000040 ZAHOOR AHMAD MIR AB AHAD MIR 16-Feb-1988 RBA Srinagar 06.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of DEMONOSTRATOR (COMPUTER) (Technical Education/YSS Deptt.), Division cadre KASHMIR, Advertised vide Advt. Notification No. 05 of 2015, ITEM NO. 244

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

1 22560005334 1505244000056 ABID NAZIR WANI NAZIR AHMAD WANI 19-Jul-1992 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

2 22560005339 1505244000072 ADIL BASHIR BASHIR AHMAD NAJAR 03-Dec-1988 OSC Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

3 22560005294 1505244000095 AMIR QAYOOM BHAT ABDUL QAYOOM BHAT 09-Jul-1989 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 11560003010 1505244000003 ASIF MUNIR MUNIR AHMAD SHAH 29-Oct-1989 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 22560005369 1505244000134 IRFAN RASOOL GH RASOOL MIR 25-Mar-1989 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 22560005323 1505244000027 JASIA MOHI UD DIN PEERZADA GULAM MOHI UD DIN 10-Feb-1989 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 22560005345 1505244000085 JUNAID KHAN NISAR AHMAD KHAN 24-Aug-1991 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 22560005329 1505244000044 MUZAFAR AHMAD DAR GH NABI DAR 11-Aug-1992 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 22560005379 1505244000147 NEELAM SALEEM KHAN MOHD SALEEM KHAN 20-Sep-1988 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 22560005353 1505244000106 RIYAZ AHMAD DAR AB GANI DAR 01-Jun-1988 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 22560005279 1505244000030 SNOWBER MUSHTAQ MUSHTAQ AHMAD 01-Dec-1989 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

12 22560005386 1505244000158 ZAHID SHAFI MOHAMMAD SHAFI 26-Apr-1979 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of SERICULTURE ASSISTANT (Agriculture Production Deptt.), STATE cadre, Advertised vide Advt. Notification No. 01 of 2013, ITEM NO. 1

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

15 22448003342 0993422 AABID KHALIQ TANTRY ABDUL KHALIQ TANTRY 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

16 22448003174 0953337 AWQUIB SABHAT ALI MOHAMMAD BASU 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

17 22448003173 0953336 FIRDOSE AHMAD MALIK MUSHTAQ AHMAD MALIK 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

18 22448003361 0996501 MAAJID MANZOOR KUTTAY MANZOOR AHMAD KUTTAY 09-Aug-1988 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

19 22448003296 0864573 MOHMAD IQBAL HAJAM GHULAM MOHMAD HAJAM 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

20 22448003175 0872222 MUSHTAQ AHMAD MIR GULAM UD DIN MIR 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

21 22448003210 0994596 RAYEES UL ISLAM MOHD SALEEM WAGAY 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

22 22448003261 0966424 RIYAZ AHMAD BHAT MOHMMAD SULTAN BHAT 01/Jan/1976 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

23 22448003366 1037639 SAIMA KHURSHEED KHURSHEED AHMAD SALROO 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

24 22448003143 0822546 SAKIBA SALEEM MOHMMAD SALEEM RATHER 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

25 22448003137 0998495 SYED FARHAT IQBAL QADRI SYED GULAM MOHD QADRI 01/Jan/1976 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

26 22448003248 0955101 ZAFAR IQBAL BUHROO GHULAM MOHIUDDIN BUHROO 04-Aug-1988 OM Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

27 22448003329 0876742 ZUBAIR ALI BHAT ALI MOHD BHAT 01/Jan/1976 RBA Srinagar 07.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of FIELD ASSISTANT (Agriculture Production Deptt.), STATE cadre, Advertised vide Advt. Notification No. 01 of 2013, ITEM NO. 2

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

8 22448003342 0940974 AABID KHALIQ TANTRY ABDUL KHALIQ TANTRY 01/Jan/1976 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 22448003157 0999450 ADIL ABDULLAH WANI MOHD ABDULLAH WANI 01/Jan/1976 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 22448003174 0953338 AWQUIB SABHAT ALI MOHAMMAD BASU 01/Jan/1976 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 22448003173 0953339 FIRDOSE AHMAD MALIK MUSHTAQ AHMAD MALIK 01/Jan/1976 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

12 22448003151 0995202 IRSHAD AHMAD MALIK GHULAM MOHMAD MALIK 01/Jan/1976 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

13 22448003210 0994597 RAYEES UL ISLAM MOHD SALEEM WAGAY 01/Jan/1976 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

14 22448003261 0966423 RIYAZ AHMAD BHAT MOHMMAD SULTAN BHAT 01/Jan/1976 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

15 22448003366 1033953 SAIMA KHURSHEED KHURSHEED AHMAD SALROO 01/Jan/1976 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

16 22448003143 0822545 SAKIBA SALEEM MOHMMAD SALEEM RATHER 01/Jan/1976 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

17 22448003137 0998496 SYED FARHAT IQBAL QADRI SYED GULAM MOHD QADRI 01/Jan/1976 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

18 22448003346 0955102 ZAFAR IQBAL BUHROO GHUALM MOHIUDDIN BUHROO 04-Aug-1988 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of SERICULTURE ASSISTANT (Agriculture Production Deptt.), STATE cadre, Advertised vide Advt. Notification No. 05 of 2015, ITEM NO. 161

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

16 22448003407 1505161000302 AABID KHALIQ TANTRAY ABDUL KHALIQ TANTRAY 18-Jan-1978 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

17 22448003404 1505161000263 AWQUIB SABHAT ALI MOHAMMAD BASU 17-Nov-1982 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

18 22448003393 1505161000179 AZRA AMIN MOHD AMIN BHAT 07-Jul-1991 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

19 22448003394 1505161000192 FAROOQ AHMAD MIR MOHD ABDULLAH MIR 07-Mar-1987 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

20 22448003403 1505161000262 FIRDOSE AHMAD MALIK MUSHTAQ AHMAD MALIK 13-Mar-1977 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

21 22448003428 1505161000471 ISHFAQ AHMAD DAR GHULAM NABI DAR 03-Oct-1991 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

22 22448003391 1505161000172 JAMEELA AKHTER AB GAFAR BHAT 26-Apr-1991 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

23 22448003385 1505161000154 MOHD YOUNUS WANI FAYAZ AHMAD WANI 20-Mar-1987 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

24 22448003436 1505161000548 MR SYED FARHAT IQBAL QADRI MR SYED GULAM MOHD QADRI 30-Dec-1977 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

25 22448003386 1505161000156 NAVEENA NAZIM PIR NAZIM UD DIN 19-Sep-1989 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

26 22448003411 1505161000353 NAYEEMA JAN GHULAM AHMAD DAR 27-Oct-1992 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

27 11148000090 1505161000542 NEETU DHAR BADRI NATH DHAR 01-Dec-1991 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

28 22448003387 1505161000158 RAUOOF AHMAD RATHER GH MOHAMMAD RATHER 12-Mar-1993 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

29 22448003390 1505161000163 SABAHAT RASHID ABDUL RASHID BHAT 14-Dec-1989 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

30 22448003399 1505161000239 SAKIBA SALEEM MOHMMAD SALEEM RATHER 15-Dec-1981 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

31 22448003376 1505161000004 SAQIB FAROOQ FAROOQ AHMED SHAH 09-Jul-1989 RBA Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

32 22448003379 1505161000021 SEHREEN RASOOL GHULAM RASOOL DAR 31-Mar-1991 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

33 22448003406 1505161000301 TAJAMUL ISLAM GH HASSAN BHAT 03-Jun-1991 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

34 22448003405 1505161000292 TARIQ AHMAD BHAT FAROOQ AHMAD BHAT 12-Jun-1988 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

35 22448003389 1505161000161 WASIM AFZAL DARAZ MOHAMAD AFZAL DARAZ 25-Sep-1989 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

36 22448003437 1505161000566 ZAFAR IQBAL BUHROO GHULAM MOHIUDDIN BUHROO 08-Apr-1985 OM Srinagar 08.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of FIELD ASSISTANT (Agriculture Production Deptt.), STATE cadre, Advertised vide Advt. Notification No. 05 of 2015, ITEM NO. 162

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

8 22448003407 1505162000116 AABID KHALIQ TANTRAY ABDUL KHALIQ TANTRAY 18-Jan-1978 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 22448003448 1505162000182 DR SYED FARHAT IQBAL QADRI MR SYED GULAM MOHD QADRI 30-Dec-1977 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 22448003394 1505162000075 FAROOQ AHMAD MIR MOHD ABDULLAH MIR 07-Mar-1987 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 22448003403 1505162000101 FIRDOSE AHMAD MALIK MUSHTAQ AHMAD MALIK 13-Mar-1977 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

12 22448003392 1505162000064 RAYEES UL ISLAM MOHD SALEEM WAGAY 04-Jan-1989 OSC Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

13 22448003379 1505162000007 SEHREEN RASOOL GHULAM RASOOL DAR 31-Mar-1991 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of ELECTRONIC DATA PROCESSING SUPERVISOR (Planning and Development Deptt.), STATE cadre, Advertised vide Advt. Notification No. 05 of 2015, ITEM NO. 181

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

3 22451003493 1505181000176 AAFAQ AHMAD GH QADIR 15-Nov-1982 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

4 22451003470 1505181000100 FAYAZ AHMAD QAZI ABDUL AHAD QAZI 03-Jan-1988 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

5 22451003499 1505181000204 FIDA HUSSAIN BHAT MOHAMMAD AKBAR BHAT 03-May-1989 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

6 22451003463 1505181000061 IDREES AHMAD WANI GH NABI WANI 10-Oct-1988 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

7 11151000128 1505181000105 JAHANGIR ALI ALI MOHD DAR 25-Aug-1990 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

8 22451003505 1505181000235 MOHAMAD SHAFI WANI GH HASSAN WANI 04-Aug-1989 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

9 22451003483 1505181000147 SAJID ELAHI ABDUL HAMID THOOKER 03-Feb-1994 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

10 22451003491 1505181000168 TARIQ AHMAD PARAY AB AZIZ PARAY 12-May-1987 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

11 22451003498 1505181000197 ZAFAR MAJEED RATHER AB MAJEED RATHER 03-Jun-1989 RBA Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of DEMONSTRATOR AUTO MOBILE ENGINEERING (Technical Education Deptt.), STATE cadre, Advertised vide Advt. Notification No. 01 of 2013, ITEM NO. 10

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

12 22558004952 0817827 BASHIR AHMAD KUMAR MOHMAD AKBAR KUMAR 01/Jan/1976 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

13 22558004984 0973622 MOHD ASIF WANI WALI MOHD WANI 01/Jan/1976 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

14 22558004991 1012838 QAZI NAVEED FAIZ QAZI FAIZ AHMED 01/Jan/1976 OM Srinagar 09.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

Documents Verification Roll of candidates (already) shortlisted for interview for the post of DEMONSTRATOR COMPUTER ENGINEERING (Technical Education Deptt.), STATE cadre, Advertised vide Advt. Notification No. 01 of 2013, ITEM NO. 12

I.SNo RollNumber A_REG_NO NAME FATHERNAME DOB CAT Division Date and venue for submission/verification of document

20 22560005079 1050882 MUZAFAR AHMAD NAIKOO ABDUL SAMAD NAIKOO 01/Jan/1976 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

21 22560005084 0843325 SHAHNAZ QADIR GULAM QADIR 01/Jan/1976 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

22 22560005100 0804148 AEJAZ FAROOQ GANAI FAROOQ AHMAD GANAI 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

23 22560005102 0807620 GHULAM JEELANI BHAT AZIZ BHAT 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

24 22560005123 0820753 MAHINA MAJID ABDUL MAJID NAQATI 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

25 22560005126 0820756 UZMA YASIN MOHAMMAD YASIN TARRAY 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

26 22560005137 0850807 SHABNUM MOHI UD DIN GHULAM MOHI UD DIN 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

27 22560005162 0862391 IRFAN RASOOL GH RASOOL MIR 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

28 22560005182 0876602 AASIMA FAYAZ FAYAZ AHMAD DAR 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

29 22560005184 0876641 TAZAYEEN NAZIR NAZIR AHMAD NAIK 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

30 22560005191 0878492 ROSHAN ARA GHULAM MOHMMAD BHAT 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

31 22560005197 0884912 JAN MOHD NAJAR MOHD NAJAR 01/Jan/1976 OSC Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

32 22560005199 0888142 SUMAYA FAYAZ FAYAZ AHMAD SHAH 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

33 22560005201 0889370 RAMEEZ RASHID RASHID HAJAM 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

34 22560005216 0941622 IRFAN AHMAD SOFI GULAM MOHAMMAD SOFI 01/Jan/1976 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

35 22560005217 0948003 SAMEENA RAUF ABDUL RAUF PEERZADA 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

36 22560005220 0951823 JAVEED AHMAD PIR SHAMAS UD DIN PIR 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

37 22560005222 0955075 SAJAD HUSSAIN REHMAT ULLAH 01/Jan/1976 ST Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

38 22560005230 0963257 YASOUF MIR QYOOM MIR 01/Jan/1976 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

39 22560005238 0974581 MOHAMMAD RAFIQ GANIE GHULAM NABI GANIE 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

40 22560005245 0990764 TAWSEEF AHMAD ITTIQULLAH NAQISHBANDI 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

41 22560005249 0992431 NIGHAT JALALI PERVEZ AHMAD MOLVI 01/Jan/1976 OM Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

42 22560005252 0994265 FIRDOUS UL RASHID RASHID GANAYE 01/Jan/1976 RBA Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar

43 22560005262 1009227 MUSHTAQ AHMAD KUMAR MOHD RAMZAN KUMAR 01-Aug-1988 OSC Srinagar 10.02.2017 at JKSSB, Central Office (Camp), Zum Zum Building, Rambagh, Srinagar