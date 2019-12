DGP’s Commendation Medal announced

STATE TIMES NEWS

JAMMU: Director General of Police Dilbag Singh IPS has awarded DGP’s Commendation Medal and Certificate, in favour of 361 Police personnel/SPOs, 11 army personnel, 41 BSF/CRPF/ITBP/SSB personnel, one civilian and six civil employees for meritorious and exemplary performance rendered by them during 2019.

The DGP J&K in his message has congratulated the awardees and hoped that they will continue to work with the same zeal & zest in future as well.

The SSsP/SsP/Addl. SsP who have been awarded with the DGPs commendations Medal and certificate are SSP Altaf Hussain Khan, SP Shriram Dinkar Ambarkar IPS, SP Rakesh Balwal, IPS-2012, SP Amritpal Singh, IPS,SP Dr. G.V Sundeep Chakravarthy IPS, Addl.SP Ajaz Ahmed Zargar, JKPS, Addl.SP Master Popsy JKPS, SP Sonam Dechan, JKPS. DySP Fayaz Ahmad, DySP(S) Ashok Kumar Raina, DySP Harjeet Singh, DySP Himat Singh, DySP Imtiyaz Ahmad, DySP Raj Kumar, DySP Raghbir Singh, DySP Kamal Dev Bhagat, DySP Koushal Kumar, DySP Ajaz Ahmad Malik, DySP Raj Paul Singh, DySP Shah Umar, DySP Ruhail Mircha, DySP Aejaz Ahmad Malik DySP Arvinder Singh Kotwal, DySP Gh. Hassan Sheikh, DySP Nihar Ranjan, DySP Imtiyaz Ahmad DySP Varun Jandial, DySP Shahjahan Choudhary, DySP Raja Majid Batt DySP Mohd Ameen, DySP Syed Mujahid-ul-Haq, DySP Shoket Ali, DySP Mansoor Ayaz DAR Doda DySP Sunny Gupta, DySP Devinder Singh Bandral, , DySP Neeraj Kumar, DySP Satish Bhardwaj, DySP Rohit Chadgal, DySP Owaise Rashid, DySP Ahmad Shaafi Zargar, DySP Arvind Kumar Badgal; CPOs/Sr.POs/PO who have been awarded with this medal include, CPO Sr.PO Vikram Parihar, Sr.PO Mohd Shafi Baba, Sr.PO Anshuman Dubey, PO Kishore Kumar Sharma.

Inspr. Jagjeet Singh, Inspr.(M) Mohd Ayoub , Inspr. Kuldeep Raj, Inspr. Pardeep Kumar Sharma, Inspr. Soma Ram, Inspr. Vijay Singh Choudhary, Inspr. Sunil Gupta, Inspr. Vinod Kumar, Inspr. Rafiq Ahmad Shah, Inspr. Abdul Hamid, Inspr. Mushtaq Ahmad, Inspr. Surinder Pal Singh, Inspr. Shanawaz Wakil, Inspr. Lekh Raj, Inspr. Pankaj Kumar, Inspr. Shankar Bhadur, Inspr. Gurmukh Singh, Inspr. Naveen Sharma, Inspr. Muzaffar Rashid, Inspr. Satinder Pal, Inspr. Javid Iqbal Jan, Inspr. Vijay Kotwal, Inspr. Deepak, Inspr. Rajesh Khajuria, Inspr. Mushtaq Ahmed, Inspr. Hari Singh Nagial Inspr.(S) Fiaz Ahmad, Inspr.(S) Pervez Ahmad, Inspr. Vikas Gorkha, Inspr. Shamin Ahmad, Inspr.(S) Abdul Raouf Wani, Inspr. Arun Parkash Sharma, Inspr. Parvez Ahmad Wani, Inspr. Pawan Kumar, Inspr. Firdous Ahmad, Inspr. Manzoor Hussain, Inspr. Manprit Singh, Inspr. Anil Kumar, Inspr. Imtiyaz Ahmad Lone, Inspr. Johan Mohd, Inspr. Inder Dev Sharma, Inspr. Anita Bandhral, Inspr. Rempi Khajuria, Inspr. Rashid Kalgan, HC Mushtaq Ahmad HC Altaf Hussain, HC Riyaz Ahmad, HC Ravi Kumar, HC Amair Jeet Singh, HC Jugal Kishore, L/HC Jashoda Devi, HC Sakander Singh HC Kamaljeet Singh, HC Tarseem Lal, HC Satish Kumar, HC Ichpal Singh, HC Rashpaul Singh, HC Chandan Singh, HC Gansham Singh Gouria, HC Sunil Kumar, HC Ram Paul, HC Ayaz Ahmad Lone, HC Bashir Ahmad, HC Mohd Ashraf Rather, HC Bhopinder Singh, HC Ashok Kumar, HC Ajit Singh, HC Ashok Kumar, HC(M) Reyaz Ahmad, HC Jamid Ahmad Wani, HC Gh. Ahmad Sheikh, HC(M) Mukhtiyar Ahmad, HC Nisar Ahmad Mir, HC Vipan Kumar, HC Mohammad Ashraf Bhat, HC Feroze Ahmad Lone, HC Mohd Saleem Khan, HC Sunil Kumar, HC(M) Manzoor Ahmad, HC Shabir Ahmad, HC(M) Amjid Mehdi, HC Zakir Hussain Mir, HC Rais Ahmad, Sgct. Kapoor Singh, Sgct. Fayaz Ahmed, Sgct. Naresh Kumar, Sgct. Soam Raj, Sgct. Mohammad Sadiq, Sgct. Gian Chand, Sgct. Milap Chand, Sgct. Ravi Ji Bhat, Sgct. Manzoor Ahmad, Sgct. Aashiq Ahmad, Sgct. Abdul Hamid, Sgct. Sajjad Hussain, Sgct. Abdul Rashid, Sgct. Ravi Dev Singh, Sgct. Kuldeep Singh, Sgct. Parveen Kumar, Sgct. Naresh Kumar, Sgct. Manzoor Ahmad, Sgct. Mohd Asif, Sgct. Bilal Ahmad, Sgct. Mitter Kumar, Sgct. Mohd Shafi, Sgct. Zulafkar Ali, Sgct. Nisar Ahmad, Sgct. Biru Din, Sgct. Mohd Sadiq, Sgct. Fayaz Ahmad, Sgct. Parvez Ahmad, Sgct. Raghubir Singh, Sgct. Manjeet Singh, Sgct. Sajad Ahmad, Sgct. Tariq Ahmad Bhat, Sgct. Mushtaq Ahmad, Sgct. Sayeer Ahmad, Sgct. Jugdev Singh, Sgct. Zubair Ahmad Shah, Sgct. Mushtaq Ahmad, Sgct. Sunil Koul, Sgct. Altaf Hussain, Sgct. Aijaz Ahmad, Sgct. Sabzar Ahmad, Sgct. Roshan Lal, Sgct. Falil Singh, Sgct. Manjeet Kumar, Sgct(M) Mohan Singh, SgCt. Ajay Kumar Khajuria, Sgct. Shabir Ahmad Ganaie, Sgct. Reyaz Ahmad, Sgct. Hilal Ahmad, Sgct. Satish Kumar, Sgct. Ganesh Kumar, Sgct. Murad Ali, Sgct. Ajay Kumar, Sgct. Mohammad Imran Mir, Sgct. Pawan Kumar, Sgct. Khurshid Ahmad, Sgct. Mohd Iqbal, Sgct. Mushtaq Ahmad, Sgct. Maroof Ahmad, Sgct. Ghulam Mohi-ud-Din, Sgct. Rakesh Kumar, Sgct. Qamar-Ul-Hassan, Sgct. Mohammad Farooq, Sgct. Parvaiz Ahmad, Sgct. Ikhlaq-ur-Rehman, Sgct. Shafeeq Ahmad Bhat, ,Sgct. Irshad Ahmad, Sgct. Auqib Shafi, Sgct. Hilal Ahmad Dar, Sgct. Mohd Akil Khan, Sgct. Manjeet Singh, Ct. Ranjeet Singh, Ct. Sandeep Singh, Ct. Raqeeb Ahmad, Ct. Asif Iqbal, Ct.(Opr) Umer Mohi-ud-din, Ct.(Opr) Rayees Ahmad, Ct. Kishore Kumar, Ct. Sunny Mehra, Ct. Sunil Singh, Ct. Muhammad Rafie, Ct. Gurdayal Choudhary, Ct. (Opr) Muzamil Ahmad, Ct. Ajay Burma, , Ct. Syed Shabir Ahmad, , Ct. Ajay Kumar, Ct Javid Qadir, Ct. Bilal Ahmad Dar, Ct. Vikram Choudhary, Ct. Mohd Shafiq, Ct. Ashwani Bhat, Ct. Feroz Ahmad Dar, Ct. Narinder Sharma, Ct. Manu Sharma, Ct. Mohammad Azmat, Ct. Muddasir Rehman Bhat, Ct. Tameez Ahmad Shah, Foll. W/Tailor Chanchla Devi, Foll. Prabh Dayal, Foll. Rajinder, Foll. Farooq Ahmad, Foll. Sajad Ahmad, Foll. Manmeet Singh, Foll. Parveen Kumar, Foll. Mohd Amin and Foll. Bapinder Singh ARP097963.

SPOs who have been awarded are SPO Balram Sharma 611/SPO, SPO Vasu Dev, 134/DS, SPO Dev Raj 112/SPORSI

CRPF personnel who have been awarded include Pravin Kumar Tripathi, Rakesh Kumar, Kamlesh Singh, Sumant Kumar Jha, Himanshu Kumar, Anil Kumar Dyani, Helal Firoz, P.P. Pradeep Kumar, Des Raj, Vinod Kumar Attri, Sanjeev Kumar Singh, Vikram Singh, Parminder Singh Nijjar, Narender Yadav, Anand Kumar Malik, Rakesh Yadav, Ayush Kumar, J.S.Kujur, Suneel Yadav, Balram, A. Visapunii, Kashyap K.R., Harpal Singh 8180, Master Vikas and Zile Singh.

BSF personnel who have been awarded are Abhinav Kumar, Naresh Kumar, B.S. Rajpurohit, Hemant Kumar, Happy Verma, Balraj Singh, Naresh Kumar Chaturvedi, Gurminder Singh.

SSB personnel wo have been awarded are Sanjeev Yadav, Ajay Kumar, Kasturi Lal, Sanjeev Kumar, Suresh Sharma.

ARMY personnel wo have been awarded are Brig. Balachandran Nambiar, Maj. Ruchira Mukherji, Maj. Ajit Prakash Bhaskarwar, Maj. KP Dev Jaidev, Major Ravi Vats, Major Vipin Kumar Yadav, Major Vipin Kumar, Major Karan Singh Chib, Lt. Col. Vinod Balgotra, Sub. Maj. (NTech) N. Mahendran, Sep. (ORA) Rajiv Kumar.

ITBP personnel wo have been awarded are DIG Manoj Kumar Singh, Nihal Singh Bhandari, Mandeep Dhanda.

Government employees who have been awarded are Dr. Feroze Ahmad, , Consultant Physician, Police Hospital Srinagar, Chetan Taneja, IRTS Station Director, Jammu Tawi Railway Station, Chaman Lal, Asstt. Director (Building), PHQ, Kewal Krishan, , Nursing Orderly Police Hospital Jammu, Inderjeet Parihar, Complier, GP Fund Office PHQ, Padam Ji Kumar Koul Pharmacist, AP 4th Channi Himmat Jammu.

Meanwhile, D.G.P’s Commendation Medal and Certificate alongwith cash reward of Rs.10,000) in favour of Sham Lal, son of Raj Kumar, resident of Chann Morian in recognition of his association with NGO Shakti Punj Hiranagar, promoting environment activities, blood donation, marriage of poor needy girls etc. Providing social service to needy people and also associated with Print Media Kathua Kesri and always provides helping hand to Police in respect of road traffic accidents and shared important information to the Police.