92 Head Masters transferred

STATE TIMES NEWS

JAMMU: The Director School Education Jammu (DSEJ) Anuradha Gupta on Tuesday transferred 92 Head Masters.

According to order, Ram Lal Sudan, High School (HS) Tanda Kangri, Sunderbani has been posted to GHS Siot; Krishan Singh, HS Patuan, Arnas to HS Dharmatha, Reasi; Mohan Lal, HS Sunail, Akhnoor to HS Sandwan, Marh; Kishore Kumar, HS Gandala to Girls HS Udhampur; Amjad Hussain, GHS Ramban to HS Chanderkote; Niaz Ahmad, HS Mahrote to HS Rajara, Surankote; Vasuda Gupta, HS Bhatyari to HS Saidgarh; Javid Iqbal, HS Khanater to HS Kalai; Kurshid Ahmed, HS Kalai to HS Khanatar, Poonch; Jamsheed Ahmed, HS Perhinder to HS Tulhal, Ukhral; Parkash Chand, HS Dandal, Udhampur to HS Khanpur, Kathua; and Roshan Ara, HS Dara Dullian has been posted to HS Purani Poonch.

Naresh Gupta, HS Parangoli has been posted to HS Sherpur, Kathua; Urvashi Rani, HS Bandichechian to HS Bandichechian, Poonch; Chuni Lal, HSS Sananghat to HS Roukhla, Kathua; Chet Ram, HS Dilwan to HS Galodhi, Kathua; Sureshta Kumari, HS Boys Bainglar to HS Patti, Samba; Usha Rani, HS Chhan Rorian to GHS Basohli, Kathua; Paramjeet Kour, HS Lakhanpur to HS Aglidar, Kathua; Kiran Bala, GHS Ramgarh to HS Gujwal, Samba; Sudesh Kumar, HS Dilwan to HS Kanthal, Kathua; Madhu Bala, GHS Domana to HS Mathwar, Jammu; Bishamber Singh, HS Baggan to HS Milad, Kathua; Alka Sharma, HS Banhore to Girls HS Ramban; Balbir Singh, HS Dilwan to HS Bhandar, Kathua; Suman Chander, HS Sukral to HS Harroge, Ramban; Randir Singh, HSS Chandwan to HS Palli, Kathua; Sanjay Kumar, MS Bhaiya to HS Parole, Kathua; Savita Rani, MS Kullehar to HS Bankoot, Ramban; Soba Ram Khajuria, HSS Hiranagar to HS Ghuttu, Kathua; Sarita Kiran, UPS Banji to HS Chanjloo, Ramban; Subash Chander, GMS Sabar to HS Gam, Ramban; Suresh Kumar Bajaj, MS Badyala Chak to ZEPO Khour, Jammu; Suresh Kumar Sharma, HSS Badnota to HS Drabshalla, Kishtwar; Manju Khajuria, HS Lakhanpur to HS Tanger, Ramban; Radha Rani, HS Kalu Chak to HS Adlehar, Jammu; Ishar Singh, UPS Barla Choughan to HS Sarthal, Kishtwar; Alma Chouhan, GMS Kathua to HS Hinjhal, Ramban; Manjoor Ahmed Janjua, HS Lohai to HS Inderwal, Kishtwar; Ganesh Dutt, HS Barota to HS Kuntwara, Kishtwar; Mohan Lal, HS Lahari to HS Lar, Reasi; Vijay Mohan, HS Sandhar to HS Dewal, Reasi; Subash Chander, UPS Ria Sial to HS Kundra, Reasi; Pushkar Goel (Single Parent) GHS Kalu Chak to HS Rangpur Mullana, Jammu; Anil Kumar, MS Hote to HS Nagbhatna, Kishtwar; Pinkey Kumari, HS Gurah Brahrnana to HS Panjgrain, Jourian, Jammu; Mohah Lal Sharma, MS Beri Kaghote to HS Balota Chigla, Udhampur; Hem Raj, MS Gharian Kalan to HS Gurhi, Udhampur; Bharat Bhushan, MS Manglian to ZEPO Ghordi, Udhampur; Jyoti Gupta, HS Chhan Rorian to HS Chak Narwah, Ramban; Kuldeep Kumar, MS Plater to HS Bari, Udhampur; Ashok Kumar, MS Prowa to HS Gool, Rarnban; Devi Dass Sharma, MS Bhatyari to ZEPO Pancheri, Udhampur; Reva Rani, HS Sandwan to HS Gigral, Jammu; Mohan Lal, HS Jangal Gali to HS Surni, Udhampur; Sandhya Rani, GHS Kalu Chak to HS Bhatyari, Dansal, Jammu; Rajesh Kumar Sharma, Distt. Jail Udhampur to GHS Balota Upperla, Udhampur; Rakesh Sharma, HS Sira to HS Bupp Sarar, Udhampur; Jaswir Singh, GHSS Shastri Nagar to HS Bhatyari, Bishnah, Jammu; Sunita Prabha, HS Laddan to HS Kansal, Udhampur; Kailash Kumari, HSS Bhalwal to HS Dhok Khalsa, Jammu; Renu Gupta, GHSS, Jullaka Mohalla to HS Datyal, Jammu; Kanchan Vashist, HSS Panthal to HS Jhang, Jammu; Rattana Kumari, HS Kheral to HS Sirah, Reasi; Mohinder Singh, MS Lehad to HS Dhandal, Udhampur; Kulbir Singh, MS Loudhera to HS Jasserkote, Udhampur; Milap Chand, HS Konain to HS Kouri Ladda, Udhampur; Joginder Kumar, HS Balota Upperla to ZEPO Dudu; Ashok Kumar, MS Kothilair to HS Madda, Udhampur; Sanjeev Kumar, HS Malhar to HS Thanidhar, Udhampur; Sudershan Kumar, HS Darsoo to GHS Ossu, Udhampur; Romesh Singh, MS Rathian to HS Pachound, Udhampur; Rakesh Verma, HS Gorda to HS Sarote, Jammu; Mohan Singh, HS Sarhi to HS Tanda, Reasi; Sansar Singh, GMS Patti to HS Satyalata, Udhampur; Udhot Kumar, GHS Janipur to HS Gorda, Jammu; Keshiv Dutt, MS Pathi to HS Narore, Udhampur; Romesh Chander, UPS Pura Jagir to HS Theot, Reasi; Amarjeet Singh, MS Ghordito HS Hartyian, Udhampur; Kasturi Lal, HS Kheralair to HS Sanjhi Chhat, Reasi; Rameshvar Sharma, MS Dheerti to HS Pachote, Udhampur; Sushma Devi, MS Garhi to HS Jandrari, Udhampur; Raj Singh, MS Lair to HS Sirla Bhaga, Reasi; Nasreen Akhter, GHS Qasim Nagar to HS Kot Ghari, Jammu; Sita Ram, HS Dudu Kirchi to HS Chapper, Udhampur; Gian Singh, MS Sandoo to HS Joffer, Udhampur; Priya Mengi, HS Bh Khalsa to HS Bhangra Khalsa, Udhampur; Jugal Kishore, HS Gair Mari to HS Ghair Mari, Udhampur; Subash Chander, MS Chamyara to HS Tukson, Reasi; Ram Kumar Sawhney, HSS Sudhmahadev to HS Bainsta, Udhampur; Baldev Kumar, HS Pakblai to HS Larh, Udhampur; and Nazir Ahmed, HSS Shajroo to HS Jamlan, Reasi.