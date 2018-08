109 Medical Officers adjusted

Share Share 0 Share 0

STATE TIMES NEWS

JAMMU: The Health and Medical Education Department on Wednesday adjusted 109 newly appointed Medical Officers.

According to order, Dr. Showkat Ahmad Bhat has been posted at NTPHC Lammar, Kulgam; Dr. Mushtaq Ahmad Bhat at SDH Keller; Dr Abid Rasool at DH Kulgam; Dr. Irfan Gul at DH Kulgam; Dr. Mudasir Habib at CHC Chandoosa; Dr Bilal Ahmad Wani at PHC Khirgund; Dr. Abdul Mateen at SDH Sogam; Dr. Muzefer Ahmad Ahanger at DH Pulwama; Dr. Gh Mohd Mir at PHC Teetwal Kupwara; Dr Suhail Jabbar Mir at PHC Dewar Sogam, Kupwara; Dr. Javid Ahmad Sofi at AD Halmatpora, Kupwara; Dr. Ishtiyaq Qadri at PHC Khrew; Dr. Junaid Ul Isalm at PHC Hermann, Shopian; Dr Samia Aleem at SDH Kreeri; Dr. Aejaz Ahmad Bhat at DH Kulgam; Dr. Imran Sultan Sofi at PHC Panzla Rohama; Dr. Qayoom Yousuf at PHC Tahab.

Dr Asif Muzaffer Reshi has been posted at DH Kulgam; Dr Jan Mohd Suhail at MCH Anantnag; Dr Mohd Iqbal Dar at NTPHC Lalpora Baramulla; Dr. Samiya Tabassum at SDH Tangmarg; Dr. Mohmad Ramzan Bhat at NTPHC Wadoora, Baramulla; Dr. Inayat Ellahi at DH Shopian; Dr. Zubair Ahmad Lone at DH Kulgam; Dr. Younis Ahmad Par at PHC Soibugh; Dr Hilal Ahmad Ganaie at DH Shopian; Dr. Jabeena Bano at SDH Uri; Fehmeedah Banoo at SDH Charie-Sharief; Dr. Syed Moohamad Arif Andrabi at NTPHC Nowpora Block, Pulwama; Dr. Syed Mecftaul Gelani at PHC Behlbagh Kulgam; Dr. Hilal Ahmad Wani at SDH Kokernag; Dr. Afshan Anjum Wani at SDH, Beerwah; Dr. Raouf Ul Rasool at PHC DK Pora Shopian; Dr. Shahnawaz Ahamad Magray at E.H Qazigund; Dr .Kifayat Hussain Ganaie at PHC Sangerwani; Dr. Sehrish Rauof at NTPHC Narain Bagh, Ganderbal; Dr. Mohamad Ramzan Bahar at NTPHC Ajas Bandipora; Dr. Mohammad Ashraf Khan at SDH Kralgund, Kupwara; Dr. Farzana Manzoor at NTPHC Chattergul, Ganderbal; Dr. Masroor Ahmad Bhat at DH Budgam; Dr. Ursilla Taranum at NTPHC Andoo Anantnag; Dr. Mohamad Sajid Bazaz at SDH Pattan; Dr.Mir Humanyun Majeed at PHC Tarigam Kulgam; Dr Chesfeeda Hassan at NTPHC Gund Jehangir, Bandipora; Dr. Aijaz Ahmad Rather at PHC Sonamarg; Dr. Salman Rafiq Kakru at PHC Kalantra Baramulla.

Dr Sadia Shabir has been posted at DH Baramulla; Dr. Sajad Ahmad Bhat at PHC Kilam Kulgam; Dr. Aijaz Iqbal Sheikh at PHC Dragmulla; Dr. Reehana Yousf at NTPHC Lolipora Budgam; Dr. Shazia Majeed at EH Qazigund; Dr. Zia Ul Islam War at PHC Waterhal Khansahab; Dr. Khalida Mushtaq at SDH Kokernag; Dr Javed Khan at SDH Kralpora Kupwara; Dr. Altaf Hussain Bhat at Block Chrari-Sharief; Dr. Mohammad Rafi Wani at PHC Khore; Dr. Shabir Ahmad Dar at DH Baramulla; Dr. Zeenat U Nisa at CHC Sumbal; Dr. Juvera Gul Wani will be posted by Director General Health Services, Kashmir on resuming her duties after availing the maternity leave.

Dr. Tarooq Ahmad Reshi has been posted at NTPHC Ratnipora Pulwama; Dr. Aejaz Ahmad Itoo at PHC Awoora Block Saller; Dr. Rayees Ul Hamid Wani at NTPHC Puchal Pulwama; Dr. Shahld Shafi Bhat at NTPHC Mandipal, Block Pampore; Dr. Aabld Hussain Rather at PHC Hefroo Budgam; Dr. Jan Sarfaraz Nawaz at NTPHC Lammar, Kulgam; Dr. Munazza Aziz at NTPHC Hapatnard Block, Mattan; Dr Mohd Yoonus Dar at NTPHC Reshnagri, Shopian; Dr. Aiaz Ahmad Magray at NTPHC Zoohama, Budgam; Dr. Showkat Ahmad Mir at NTPHC Kapran Anantnag; Dr. Stanzen Chakdour has been posted as CMO Leh for further posting.

Dr. Khalid Yusuf Khan has been posted at NTPHC Chandrigam Tral; Dr. Nasreen Fatima at DH Kargil; Dr. Abbas Ali at CHC Chiktan Kargil; Dr. Sonam Yangdol at NTPHC Likir Leh; Dr. Stanzin Angmo will be posted by Director General Health Services, Kashmir on resuming her duties after availing the maternity leave.

Dr. Neiza Angmuk has been posted at DH SNM Leh; Dr. Rameesa Batool at NTPHC Wagoora Baramulla; Dr. Shaveta Bhagat at DH Samba; Dr. Sahil Lochan at SC Chak Malaal; Dr. Naveed Anjum Qureshi at DH Poonch; Dr. Meenakshi Palwath at CHC Jourian; Dr. Mohd Jahangir at NTPHC Tata-Pani; Dr. Pankaj Dhingra at PHC Pallanwala; Dr. Atul Sharma at DH Kathua; Dr. Pallavi Banotra at DH Poonch; Dr. Madhu Balla at SDH Ramnagar; Dr. Sheikh Mahvesh at DH Doda; Dr. Anju Kapoor at SDH Mandi; Dr. Mohd Altaf Hussain at NTPHC Bandhole, Block Basantgarh; Dr. Rajesh Pandita at DH Ramban; Dr. Rajesh Singh at CHC Gandoh; Dr. Meenakshi Khajuira at CHC Parole; Dr. Sourav Deep at CHC Sohajana; Dr. Ritu Devi at NTPHC Pathi Pangara; Dr. Varun Sharma at SDH Ramnagar; Dr. Ankush Bhagat at EH Batote; Dr. Gurpreet Singh at DH Kathua; Dr. Sonika Sangra at NTPHC Gharana; Dr. Shwait Sharma at DH Doda; Dr. Mohd Abass at SDH Mandi Poonch; Dr. Anam Khurshid will be posted by Director Health Services, Jammu on resuming her duties after availing the maternity leave.

Dr. Manjula Salgotra has been posted at DH Hiranagar; Dr. Fallak Sher Khan at DH Reasi; Dr. Sanam Kassana at DH Poonch; Dr. Neerupham Bala at DH Ramban; Dr. Pankaj Singh at NTPHC Baspur; Dr. Usha Kiran Raina at DH Udhampur; Dr. Warsha Rani at SDH Bhaderwah; and Dr. Rita Kundal has been posted at NTPHC Pargwal.